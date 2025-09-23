San Fernando Coffee Inc. FOOD TRUCK
13711 Van Nuys Boulevard, Pacoima, CA
Espresso & Coffee
Americano$5.00
Vanilla Cold Brew w/ Horchata Cold Foam$6.20
Latte$6.00
Horchata Lover Latte$7.00
Horchata Latte$5.75
Abuelitas Latte$7.00
818 Boys Club$6.20
Mexican Mocha$6.25
Cappuccino$5.00
Valley Girl Latte
Vanilla latte + oat milk+ caramel drizzle$7.10
Dulce De leche Latte$6.00
Skinny Queen
Sugar Free Vanilla Latte + almond milk$6.50
Cold Brew$5.50
Marshmallow Latte w/ chocolate cold foam$7.00
Favorites & Refreshers
Pastry
Catering
San Fernando Coffee Company Locations and Hours
AZUSA
(909) 993-4974
Open now • Closes at 6PM
BURBANK
(818) 923-3469
Open now • Closes at 8PM
EXPRESS - SAN FERNANDO
(818) 923-3469
Closed • Opens Wednesday at 8AM
FOOD TRUCK
(818) 923-3469
Open now • Closes at 2PM
MONROVIA
(818) 923-3469
Closed • Opens Wednesday at 8AM
MOORPARK
(818) 923-3469
Closed • Opens Wednesday at 7:30AM
NORTH HILLS
(818) 923-3469
Open now • Closes at 6PM
RESEDA
(818) 401-8190
Open now • Closes at 3PM
SAN FERNANDO
(747) 347-8391
Open now • Closes at 6PM
SANTA CLARITA
(661) 367-6040
Open now • Closes at 6PM
SIMI - COCHRAN ST
(818) 923-3469
Open now • Closes at 6PM